Bande wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche angeklagt

Lübeck. Die Lübecker Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen insgesamt zehn Personen im Alter zwischen 21 und 50 Jahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung erhoben. Ihnen werde unter anderem bandenmäßige Steuerhinterziehung, Geldwäsche und erpresserischer Menschenraub vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Als Kopf der mutmaßlichen Bande gilt nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein 26-Jähriger. Er sitzt seit dem 2. April dieses Jahres in Untersuchungshaft.

Er soll sich im Sommer 2017 in Husum mit seinen Eltern, seinem 21 Jahre alten Bruder und weiteren Mittätern zusammengeschlossen haben, um unter anderem am Finanzamt vorbei Wasserpfeifentabak herzustellen und zu verkaufen. Dadurch sollen sie nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Gewinn von mindestens 400 000 Euro erzielt und 275 000 Euro an Steuern hinterzogen haben. Außerdem soll der 26-Jährige mit mehreren Mittätern kurz vor Weihnachten 2018 einen jungen Mann aus dessen Wohnung in Hannover entführt haben, um von dessen Vater die Rückzahlung eines Darlehens zu erzwingen.

Das Landgericht Lübeck hat die Anklage nach Angaben der Staatsanwaltschaft zugelassen. Die Hauptverhandlung soll voraussichtlich im November beginnen.