Hamburg. Mehr als 4000-mal sind die Hamburger Polizei und Feuerwehr im vergangenen Jahr zu Einsätzen im Zusammenhang mit Tieren ausgerückt. Die Polizei wurde 3167-mal aktiv, die Feuerwehr 964-mal, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Karl-Heinz Warnholz hervorgeht. Das waren deutlich mehr Einsätze als im Vorjahr, als sich die Polizei 2846 Mal und die Feuerwehr 825-mal um Tiere kümmern musste.

Häufig geht es bei den Einsätzen um Hunde oder Katzen. Im vergangenen Jahr wurden allerdings auch 267 Wachteln aus einer Haltung ins Tierheim gebracht. Immer wieder müssen exotische Tiere gerettet werden. In diesem Jahr stellten die Behörden bereits drei Vogelspinnen sicher. Sie stammten ebenfalls aus einer schlechten Haltung, sagte der Sprecher des Hamburger Tierschutzvereins, Sven Fraaß. Insgesamt habe das Tierheim des Vereins in diesem Jahr bereits zehn Vogelspinnen aufgenommen und davon schon sieben weitervermittelt.

Abgemagertes Weißbüscheläffchen gerettet

Im vergangenen Jahr sei über eine behördliche Rettungsaktion ein Weißbüscheläffchen ins Tierheim gekommen. „Willem“ sei in einer Wohnung gehalten worden und ganz abgemagert von einem Schrank gefallen, berichtete der Verein. Die Mitarbeiter päppelten das Äffchen auf und vermittelten es im vergangenen August an eine Aufzuchtstation für Reptilien in München.

Fraaß betonte, dass die behördlich in Obhut genommenen Tiere nur einen Bruchteil der Neuzugänge im Tierheim ausmachten. Der Verein nehme pro Jahr mehr als 1000 Hunde und 2000 Katzen auf. Feuerwehr und Polizei brachten im vergangenen Jahr nach Senatsangaben nur 82 Hunde und 84 Katzen.

Viele Schildkröten und Axolotl im Tierheim

Viel Platz beanspruchen im Tierheim die Amphibien und Reptilien. Allein 20 Axolotls fanden 2018 an der Süderstraße Asyl. Die Zahl der Schildkröten ist mit 214 so groß, dass der Verein einen zweiten Teich für sie anlegen musste. Unter den 17 exotischen Schlangen sind ein Teppichpython und eine Anakonda. Eine Herausforderung für das Tierheim können auch einheimische Tiere sein: Im vergangenen Jahr wurden von der Feuerwehr vier vernachlässigte Ponys eingeliefert. Eines der Pferde war nach Angaben von Fraaß bereits in einem so schlechten Zustand, dass es starb.