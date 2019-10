Keime in Wurst: Rückruf von Waren in Hamburg abgeschlossen

Hamburg. Der Rückruf von Wurstwaren wegen einer möglichen Keimbelastung ist in Hamburg abgeschlossen. Alle der rund 250 belieferten Betriebe haben die Wurstwaren aus dem Verkehr genommen, wie die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mitteilte.

Die Waren der Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH werden mit zwei Todesfällen in Südhessen sowie 37 weiteren Krankheitsfällen wegen keimbelasteter Wurst in Verbindung gebracht. In den Produkten des Herstellers waren mehrfach Listerien-Keime nachgewiesen worden.