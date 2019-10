Günther sagt Kommunen Kompromissbereitschaft bei Finanzen zu

Kiel/Damp. Im Tauziehen mit den Kommunen um deren Finanzausstattung in Schleswig-Holstein hat Ministerpräsident Daniel Günther Kompromissbereitschaft signalisiert. "Die Spielräume sind eng, aber wir wollen einen guten Kompromiss mit der kommunalen Ebene", erklärte der CDU-Politiker am Donnerstag nach Angaben der Staatskanzlei. Günther nahm in Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) an einer Tagung der Vereinigung der Hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte teil.

"Wir sind uns der Verantwortung gegenüber den Kommunen bewusst", sagte Günther. "Deshalb stehen wir für einen fairen Umgang mit den Kommunen auf Augenhöhe." Diese hatten im September die Gespräche über ihre künftige Finanzausstattung abgebrochen, weil die Regierung die Mittel für sie nicht erhöhen, sondern kürzen wollte. Der kommunale Finanzausgleich muss nach Verfassungsgerichtsurteilen bis Ende 2020 neu geregelt werden. Demnach sind die Kommunen finanziell so auszustatten, dass sie ihre Pflichtaufgaben erfüllen und noch freiwillige Leistungen erbringen können. Ein Gutachten hatte einen deutlichen Mehrbedarf errechnet.

Günther verwies auf bisherige Anstrengungen der Regierung zugunsten der Kommunen. "Wenn man alles zusammenrechnet, dann erhalten die Kommunen - ausgehend von 2018 - etwa eine halbe Milliarde Euro zusätzlich bis 2022." Die Regierung wolle sie in die Lage versetzen, ihre Infrastruktur zu bauen und zu unterhalten sowie ihre Aufgaben zu erfüllen. "Deshalb fördern wir die Kommunen so deutlich und arbeiten permanent an tragfähigen Kompromissen."