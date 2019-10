Hamburg. Sie gehört zum Hamburger Stadtbild wie ihre Nachbarin, die Kennedybrücke und andere Fixpunkte der Innenstadt: die Lombardsbrücke. Die doppelte Brücke, auf der Züge, Autos, Fußgänger und Radfahrer die Alster überqueren, markiert den Verlauf der alten Stadtbefestigung – und die Grenze zwischen Binnen- und Außenalster.

Das vor rund 150 Jahren errichtete und Anfang des letzten Jahrhunderts für den Eisenbahnverkehr verbreiterte Bauwerk ist in die Jahre gekommen, deswegen wird es ab kommender Woche aufwendig saniert. Wie die Verkehrsbehörde mitteilt, beginnen die Vorarbeiten am Sonnabendvormittag und am Montag, den 14. Oktober, startet die Restaurierung der Lombardsbrücke.

Lombardsbrücke bekommt ihre Fahnenmasten zurück

Neben den von Abgasen schwarz angelaufenen Natursteinfassaden und Balustraden soll auch das Mauerwerk der Brücke instand gesetzt werden. Darüber hinaus sollen die noch bestehenden Kandelaber der Lombardsbrücke restauriert und ihre Gegenstücke auf der Außenalsterseite wieder hergestellt werden. Auch die lange abgebauten Fahnenmasten entlang der Brücke werden wieder aufgestellt. Alle Arbeiten erfolgen denkmalgerecht, sind also komplizierter als eine bloße Sicherung der Statik.

Die Dauer der Arbeiten soll laut Behörde ein Jahr bis zum Herbst 2020 betragen. Trotz der Sanierung sollen während der gesamten Bauzeit zwei Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung stehen. Dafür wird der rechte Fahrstreifen in Richtung Hauptbahnhof gesperrt und auf die Gegenfahrbahn verlegt.