Hochzeitstermine für 2020 im Hamburger Rathaus stehen fest

Hamburg. Der Senat hat am Mittwoch die Hochzeitstermine im Hamburger Rathaus für kommendes Jahr mitgeteilt. Aufgrund der hohen Nachfrage sollten sich interessierte Heiratswillige jedoch nicht allzu viel Zeit lassen - die Termine seien erfahrungsgemäß schnell vergeben, hieß es. Bis auf Januar und November steht der Phönixsaal im Rathaus an einem Freitag pro Monat jeweils vier Hochzeitspaaren zu Verfügung. Jedes Jahr lassen sich dort rund 40 Brautpaare trauen. Seit 2002 ist das möglich. Auch in diesem Jahr sind bereits alle Termine vergeben. Wer sich einen Termin sichern konnte, zahlt insgesamt 375 Euro zuzüglich eventueller Gebühren.