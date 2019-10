Stadt Hamburg sammelt rund 650 herrenlose Räder ein

Hamburg. Die Hamburger Stadtreinigung sagt herrenlosen Fahrrädern in der Hansestadt den Kampf an. Bis Anfang November sollen rund 650 alte Fahrräder aus dem Stadtbild entfernt werden, wie das offizielle Stadtportal hamburg.de am Dienstag mitteilte.

Starten soll die Aktion in Bezirk Eimsbüttel und sich von dort aus wöchentlich auf die anderen Bezirke ausweiten. Anschließend sollen die gebrauchsfähigen Räder in der Fahrradwerkstatt der Stadtreinigung auf dem Recyclinghof in Osdorf repariert und in den Gebrauchtwarenkaufhäusern von "Stilbruch" verkauft werden.

Wer sein Rad schon länger nicht genutzt hat, hat allerdings noch Zeit zu reagieren: Mindestens zwei Wochen vor dem Abtransport werden die vermeintlich ungewollten Fahrräder mit roten Informationszetteln versehen.