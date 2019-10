Hamburg. Die Wirtschaft hat von der Politik mehr Investitionen in die Hamburger Innenstadt gefordert. "Die Hamburger Innenstadt muss deutlich mehr bieten als bisher", sagte Handelskammer-Vizepräses André Mücke am Dienstag in Hamburg zu den Forderungen von sieben Verbänden. Der Einzelhandel erfahre im Zuge der Digitalisierung einen tiefgreifenden Strukturwandel, auf den man reagieren müsse. Außerdem sei das Überseequartier in der Hafencity, das voraussichtlich 2022 eröffnet werde, zwar einerseits eine neue Attraktion für Hamburg, es werde aber auch die Wettbewerbssituation im Einzelhandel nachhaltig verändern.

Das Bündnis für die Innenstadt, zu dem sich sieben Verbände zusammengeschlossen haben, forderte vor allem eine bessere Erreichbarkeit der City. "Die Innenstadt muss vor allem gut erreichbar sein - mit dem ÖPNV, dem PKW, dem Fahrrad und zu Fuß", sagte Mücke. Dazu gehörten auch Stationen der neuen U-Bahn-Linie 5, eine deutlich zuverlässigere S-Bahn, eine bessere Koordinierung der Baustellen sowie attraktive Wege für Radfahrer und Fußgänger. Insgesamt sollten rund 80 bis 100 Millionen Euro investiert werden, unter anderem in die Modernisierung von Plätzen, in mehr Sicherheit und eine Neugestaltung des Hamburger Hauptbahnhofs.

Die Hafencity habe "exzellente Anbindungen, breite Fuß- und Radwege, das wünschen wir uns auch für die Innenstadt", sagte Marc Tiefenthal vom City Management Hamburg, der eine "2-Klassen-Innenstadt" befürchtet. Franz J. Klein, Präsident des DEHOGA Hamburg Hotel- und Gaststättenverbandes, kritisierte vor allem die "katastrophalen Zustände" am Hauptbahnhof. So müssten Kreuzfahrttouristen, die mit der Bahn anreisten, ihre Koffer draußen im Regen stapeln. Auch eine zeitgemäße Touristen-Information in zentraler Lage als Anlaufpunkt für die Besucher sei wünschenswert.

Ludwig Görtz, Vorsitzender des Trägerverbunds Projekt Innenstadt, wünschte sich eine Neugestaltung des Gerhart-Hauptmann-Platzes und eine Aufwertung des Rathausmarktes. Norbert Aust, Chef des Tourismusverbandes Hamburg, sagte: "Alle Quartiere in der Innenstadt müssen untereinander durch ein attraktives Fußwegenetz verbunden werden - in der Nord-Süd-Richtung zwischen dem Kern der Innenstadt und der Hafencity ebenso wie in der Ost-West-Richtung." Hier seien vor allem vernünftige Übergänge über die Willy-Brandt-Straße gefragt. Aufgeschlossen zeigte sich das Bündnis über den Vorschlag, die Mönckebergstraße autofrei zu halten. Über eine alternative Busführung über die Steinstraße müsse nun mit der Hochbahn geredet werden.