Fahrradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Hamburg. Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstag im Hamburger Stadtteil Neustadt lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen ohne sich umzuschauen über eine Kreuzung gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Ein Autofahrer konnte nicht mehr reagieren und erfasste den Mann mit seinem Fahrzeug. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam der Radfahrer in ein Krankenhaus.