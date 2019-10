Hamburg. In der Rosenstraße in der Hamburger Innenstadt ist am Mittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilt, brennt seit kurz vor 13 Uhr ein etwa vier mal vier Meter großer Bereich auf dem Dach des siebenstöckigen Bürogebäudes. Zurzeit sind 27 Feuerwehrleute im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Sie müssen das Dach großflächig aufnehmen, um eventuelle Glutnester zu löschen. Die Rosenstraße ist komplett gesperrt.

Anscheinend finden an dem Gebäude Bauarbeiten statt. Denn wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt, ist es komplett eingerüstet.