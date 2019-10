Autofahrer mit "unfassbaren fünf Promille" erwischt

Dithmarschen. Ein völlig betrunkener Autofahrer hat am Sonntag Polizei und Ärzte mit seiner robusten Konstitution überrascht. Die Atemalkoholkontrolle des 25-Jährige am Sonntag auf dem Autobahnparkplatz Dithmarscher Geest erbrachte "ein Ergebnis von unfassbaren fünf Promille", wie die Polizeidirektion Itzehoe am Montag mitteilte. Nach Angaben von Experten gelten Werte über vier Promille als tödlich. Trotzdem war der Mann zuvor offensichtlich noch in der Lage, mit einem Kleintransporter in Schlangenlinien über die Autobahn 23 zu "kurven".

Einen Führerschein besaß der 25-Jährige nicht. Der war ihm den Angaben zufolge bereits am 3. Oktober von der Elmshorner Polizei wegen Trunkenheit am Steuer abgenommen worden. Wegen seines Zustandes wurde er zur Ausnüchterung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Führerschein.