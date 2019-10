Mehr Geld für Kommunen aus der Hundesteuer

Kiel. Die Kommunen in Schleswig-Holstein haben im vergangenen Jahr gut 17 Millionen Euro aus der Hundesteuer eingenommen und damit 1,8 Prozent mehr als 2017. Wie das Statistikamt Nord am Montag anlässlich des Welthundetages an diesem Donnerstag weiter mitteilte, flossen damit je Einwohner knapp sechs Euro aus dieser Steuer. Die höchsten Aufkommen verzeichneten Lübeck mit gut 1,3 Millionen Euro und Kiel mit knapp einer Million. In 24 Gemeinden wurde keine Hundesteuer eingenommen. Dem Statistikamt liegen keine Informationen zur Zahl der Hunde und zu den Steuersätzen der Kommunen vor.