Filmfest Hamburg mit Preisverleihungen beendet

Hamburg. Mit Preisverleihungen und dem Film "Sorry we missed you" von Ken Loach ist das Filmfest Hamburg zu Ende gegangen. Zehn Tage lang waren in den Festivalkinos Produktionen aus aller Welt zu sehen, Schwerpunkte waren Filme aus Frankreich und Deutschland. Mit 45 000 Besuchern kamen nach Angaben der Veranstalter vom Samstag 2000 Zuschauer mehr als im Vorjahr. 144 Filme waren zu sehen, 332 Filmfest-Gäste aus 33 Ländern kamen und vielerorts wurde über das Gezeigte lebhaft diskutiert. Die französische Komödie "Die schönste Zeit unseres Lebens" von Regisseur Nicolas Bedos hatte das Fest eröffnet.