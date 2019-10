Betrunkener Fahrer wirft Kippe vor Streifenwagen

Elmshorn. Weil er einen Zigarettenstummel vor einen Streifenwagen geworfen hat, ist ein betrunkener Autofahrer in Elmshorn (Kreis Pinneberg) von der Polizei erwischt worden. Der 25-Jährige schmiss die Zigarette nach Angaben der Polizei am Donnerstag an einer Kreuzung aus dem Fenster seines Autos - direkt vor einen Streifenwagen. Als die Beamten den Mann zur Rede stellten, sei ihnen aus dem Wagen demnach ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Neben dem Fahrer lag zudem eine leere Flasche hochprozentigen Alkohols. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Auf dem Polizeirevier musste der Mann aus Elmshorn außerdem eine Blutprobe abgeben. Laut der Polizei stand er möglicherweise unter Drogeneinfluss. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Gegen den 22-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Ordnungswidrigkeit ermittelt.