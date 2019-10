Holstein Kiel will mit Sieg gegen Regensburg ins Mittelfeld

Kiel. Holstein Kiels Interimstrainer Ole Werner will sich mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel unter seiner Regie für ein dauerhaftes Engagement beim norddeutschen Fußball-Zweitligisten empfehlen. "Ich rechne mit einem intensiven Spiel gegen einen unangenehmen Gegner. Aber ich bin guter Dinge, dass wir trotzdem Lösungen finden werden", sagte der 31-Jährige am Freitag vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SSV Jahn Regensburg.

Mit dem zweiten Dreier in Serie könnten die Kieler den Sprung in das Mittelfeld des Klassements schaffen. In der Vorwoche hatten sie einen überzeugenden 3:0-Sieg bei Greuther Fürth gefeiert. Werner sieht sein Team gegen Regensburg gerüstet. "Es war eine gute, intensive Woche, in der wir an vielen Themen gearbeitet haben. Wir sind zufrieden mit den Einheiten", sagte er.

Angesichts des starken Auftritts in Fürth sieht Werner, der Mitte September den nach nur wenigen Monaten beurlaubten André Schubert abgelöst hat, keinen Grund zu personellen Veränderungen. "Jeder kann sich im Training anbieten. Aber wir waren mit den individuellen Leistungen im Fürth-Spiel sehr zufrieden, so dass keine allzu große Rochade zu erwarten ist", sagte er. Zu der Partie werden rund 9000 Zuschauer im Holstein-Stadion erwartet.