Junger Mann bei Messerangriff an U-Bahnhof schwer verletzt

Großhansdorf. Bei einer Auseinandersetzung an einem U-Bahnhof in Großhansdorf sind zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden. Für einen 21-Jährigen bestand zunächst Lebensgefahr, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Nach ersten Ermittlungen waren am Donnerstag fünf Männer zwischen 20 und 21 Jahren in der U-Bahn zwischen Hamburg und Ahrensburg mit drei Unbekannten in Streit geraten. Am U-Bahnhof Schmalenbek soll einer der Unbekannten ein Messer gezogen und einen 21-Jährigen durch einen Stich in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt haben. Am Freitag bestand demnach aber keine Lebensgefahr mehr.

Ein weiterer 21-jähriger wurde zudem leicht verletzt. Der mutmaßliche Haupttäter flüchtete über die Gleise. Zu den Hintergründen des Streits lagen zunächst keine Angaben vor.