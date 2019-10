Staffelübergabe an Woidke für Bundesratspräsidentschaft

Kiel/Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat symbolisch den Staffelstab als künftiger Bundesratspräsident erhalten. Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) übergab ihn seinem Amtskollegen am Donnerstag beim Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit in Kiel. Die Wahl Woidkes zum neuen Bundesratspräsidenten ist am 11. Oktober in der Plenarsitzung des Bundesrates vorgesehen. Sein Amt wird er am 1. November antreten - dann beginnt das neue Geschäftsjahr der Länderkammer. Das Land Brandenburg ist im kommenden Jahr Gastgeber der zentralen Einheitsfeier in Potsdam.

Woidke kündigte an, dass Brandenburg im kommenden Jahr - nach 30 Jahren Deutsche Einheit - vor allem Erfolgsgeschichten in den Vordergrund stellen will. "Wir alle können stolz sein in Ost wie West, was in den letzten 29 Jahren gewachsen ist", sagte der Brandenburger Regierungschef der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt viele Dinge, wo wir besser werden können, aber insgesamt ist die Deutsche Einheit eine Erfolgsgeschichte in Ost genauso wie in West." Das Einheitsfest in Kiel stand unter dem Motto "Mut verbindet", Brandenburg stellt das Jahr unter die Losung "Wir miteinander".