Mann stirbt nach Streit in Wilhelmsburg

Hamburg. Bei einem Streit in Hamburg-Wilhelmsburg ist ein Mann getötet worden. Drei Männer gerieten am Donnerstagmorgen aneinander, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie seien ersten Erkenntnissen nach mit Fäusten sowie einer Eisenstange und einem Messer aufeinander losgegangen. Einer der Männer sei im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. In welchem Verhältnis die Männer zueinander standen, sei noch nicht klar. Das Landeskriminalamt ermittele die Hintergründe.