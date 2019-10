Festakt zur deutschen Einheit mit Steinmeier und Merkel

Kiel. Mit einem Festakt in Kiel begeht die Bundesrepublik heute den 29. Jahrestag der deutschen Einheit. Dazu kommen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ebenso an die Förde wie Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle. Merkel und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) werden während des Festaktes Reden halten.

Schleswig-Holstein richtet die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus, weil das Land in diesem Jahr die Bundesratspräsidentschaft innehat. Am Donnerstag wird Günther den Staffelstab symbolisch an seinen Brandenburger Kollegen Dietmar Woidke (SPD) übergeben.