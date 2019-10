"Spiegel" benennt Gesellschaftsressort in "Reporter" um

Hamburg. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" ordnet sein Ressort für Reportagen neu und benennt es um: von "Gesellschaft" in "Reporter". Die Seiten der Heftmitte werden der Platz für Reportagen, Porträts, Reports und große Rekonstruktionen bleiben, künftig werden sie aber auch von Kollegen aus anderen Ressorts bestückt, wie der Verlag am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Gesellschaftliche Themen stehen demnach künftig dort, wo sie hinpassen.

"Spiegel"-Chefredakteur Steffen Klusmann sagte: "Besondere Erzählstücke sind ein wichtiger Bestandteil der DNA des Spiegel, daran ändern auch die Fälschungen von Claas Relotius nichts."

An der bisherigen Teamstärke des Ressorts mit rund einem Dutzend Mitarbeitern wird sich nichts ändern, aber an der Leitung des Ressorts, wie es vom Verlag weiter hieß. Es wird künftig von der bisherigen stellvertretenden Leiterin Özlem Gezer geführt. Nach dem Fälschungsskandal um den Autoren Claas Relotius, der zum Gesellschaftsressort zählte, gab Matthias Geyer die Leitung des Ressorts ab.