Hamburg. Die Hamburger Hochbahn nutzt die fahrgastschwächeren Herbstferien, um Gleisbauarbeiten auf der U-Bahn-Linie U1 durchzuführen. Auch die S-Bahn führt Arbeiten auf der Strecke zwischen Altona und Baumwall sowie zwischen Stade und Horneburg durch. Auf allen Strecken wird für die Fahrgäste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

U1 zwischen Wandsbek-Gartenstadt und Berne betroffen

Die Bauarbeiten auf der U-Bahn-Linie U1 beginnen am Freitag mit Betriebsbeginn und enden am 17. Oktober mit Betriebsschluss. In dieser Zeit fahren zwischen den Haltestellen Wandsbek-Gartenstadt und Farmsen in beiden Richtungen Busse im Takt der U-Bahn. Vom 18. Oktober bis zum 20. Oktober wird die Sperrung bis Berne verlängert. Grund hierfür sind Gleisbauarbeiten und der Anschluss des elektronischen Stellwerks der künftigen U1-Haltestelle Oldenfelde.

Außerdem setzt die Hochbahn einen Bus ein, der ohne Zwischenhalt zwischen den Haltestellen Wandsbek-Gartenstadt und Farmsen beziehungsweise Berne pendelt.

City-Tunnel während der Ferien gesperrt

Die Deutsche Bahn setzt die Modernisierung der S-Bahnstationen im City-Tunnel zwischen Altona und Hauptbahnhof fort. Dieser wird vom 3. bis zum 20. Oktober vollständig gesperrt. Zwar werden Ersatzbusse eingesetzt, doch die Fahrzeiten verlängern sich um bis zu 20 Minuten.

Zwischen Altona und den Landungsbrücken fahren Busse statt Bahnen. Diese binden auch die U-Bahnstation Baumwall an. Ab dort, so rät die Bahn, können Fahrgäste die Linie U3 nutzen. Wer von Altona zum Hauptbahnhof möchte, könne auf die Linien S11, S21 und S31 ausweichen.

Die Arbeiten im City-Tunnel im Überblick:

An der Station Königstraße wird der Bodenbelag auf den Bahnsteigen sowie der Boden auf den Zu- und Abgängen erneuert. Weiterhin werden Gleisarbeiten durchgeführt.

wird der Bodenbelag auf den Bahnsteigen sowie der Boden auf den Zu- und Abgängen erneuert. Weiterhin werden Gleisarbeiten durchgeführt. Die Station Landungsbrücken erhält eine neue Wandbekleidung. Auch die Treppenauf- und abgänge

werden dem neuen Design angepasst. Im Hallenbereich am Ausgang Hafentor wird ebenfalls mit einer Neugestaltung begonnen.

erhält eine neue Wandbekleidung. Auch die Treppenauf- und abgänge werden dem neuen Design angepasst. Im Hallenbereich am Ausgang Hafentor wird ebenfalls mit einer Neugestaltung begonnen. An der S-Bahnstation Jungfernstieg wird der DB ServiceStore auf dem Bahnsteig durch einen Neubau ersetzt.

wird der DB ServiceStore auf dem Bahnsteig durch einen Neubau ersetzt. An der Station Stadthausbrücke erhält die Zwischenebene eine neue Wandgestaltung. Weiterhin werden diverse kleinere Restarbeiten an den Ausgangsbereichen ausgeführt.

erhält die Zwischenebene eine neue Wandgestaltung. Weiterhin werden diverse kleinere Restarbeiten an den Ausgangsbereichen ausgeführt. An Gleis 1/2 im Hauptbahnhof werden auf beiden Seiten die alten Wandfliesen abgebrochen und für eine neue Wandbekleidung vorbereitet. Hierfür wird das Gleis am Sonnabend, 5. und Sonntag, 6. Oktober, komplett gesperrt.

Die Sperrung dauert die gesamten Hamburger Herbstferien. In dieser Zeit sind auf den fünf Baustellen insgesamt 500 Bauarbeiter im Einsatz. Die Kosten für die Modernisierungsmaßnahmen belaufen sich auf etwa 48 Millionen Euro, weitere Arbeiten sind in den Frühjahrsferien 2020 vorgesehen.

Rückschnittarbeiten zwischen Stade und Buxtehude

Zwischen Stade und Buxtehude müssen Fahrgäste der Linie S3 am verlängerten Wochenende ebenfalls auf Busse ausweichen. Wegen Rückschnittarbeiten wird die Strecke zwischen Stade und Horneburg von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr gesperrt. Am 4. und 5. Oktober wird der Schienenersatzverkehr zeitweise bis nach Buxtehude ausgeweitet.