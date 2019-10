FC St. Pauli: Diamantakos trainiert nur individuell

Hamburg. Ohne sieben Profis hat Fußball-Zweitligist FC St. Pauli am Mittwoch die Vorbereitung für das Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg begonnen. Außer den Langzeitverletzten Christopher Avevor (Reha nach Wadenbeinbruch), Yiyoung Park (Reha nach Schulterverletzung) und Svend Brodersen, der sich am Montag einer Schlüsselbein-Operation unterziehen musste, war auch der erkrankte Christian Conteh nicht mit dabei.

Eine individuelle Einheit spulten James Lawrence, Luis Coordes und Dimitrios Diamantakos ab, die am vergangenen Wochenende beim 2:0-Heimsieg über den SV Sandhausen nicht im Kader gestanden hatten. Die sechstplatzierten Hamburger sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Nürnberg liegt mit zwölf Zählern punktgleich auf Rang sieben, überzeugte aber zuletzt am Montag beim 4:0 im Duell der Bundesliga-Absteiger bei Hannover 96.