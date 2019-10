Tankstelle überfallen: Täter flüchtete mit geringer Beute

Groß Sarau. Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Groß Sarau im Kreis Herzogtum Lauenburg hat ein Unbekannter eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Der Täter bedrohte den 37 Jahre alten Tankstellenmitarbeiter mit einer Schusswaffe, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Mit seiner Beute in niedriger dreistelliger Höhe flüchtete der nach Polizeiangaben mit einer schwarz-weißen Kapuzenjacke und einer hellen Cargo-Hose bekleidete Mann in unbekannte Richtung. Bei dem Überfall am Dienstagabend wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.