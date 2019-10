Günther eröffnet Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit

Kiel. Gemeinsam mit Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch das Bürgerfest und die Ländermeile zum Tag der Deutschen Einheit eröffnet. Er freue sich auf ein "buntes und fröhliches Fest in maritimer Atmosphäre - direkt am Meer", sagte Bundesratspräsident Günther. "Wir zeigen die gesamte Bandbreite, die unser Land zu bieten hat." Er hoffe auf "zwei tolle Tage". Es gehe dabei nicht nur um historisches Gedenken, sondern auch darum, einen Blick in die Zukunft zu wagen.

Oberbürgermeister Kämpfer sagte, "wir wollen eine mutige Stadt Kiel im Aufbruch zeigen". Er hoffe, dass das gute Wetter anhalte, damit niemand von einem Besuch des Festes abgehalten werde. Beide Politiker wollten am Nachmittag mit ihren Crews an einem Drachenboot-Rennen an der Förde teilnehmen.

Schleswig-Holstein ist nach 2006 zum zweiten Mal Gastgeber des Einheitsfestes. Zum Bürgerfest erwarten die Veranstalter eine halbe Million Menschen. Zum Festakt in der Sparkassen-Arena am Donnerstag werden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, erwartet.

Das Fest steht unter dem Motto "Mut verbindet". Am Donnerstag übergibt Günther den Staffelstab der Bundesratspräsidentschaft symbolisch an seinen Brandenburger Kollegen Dietmar Woidke (SPD).