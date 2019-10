Feiern zum Tag der Deutschen Einheit beginnen in Kiel

Kiel. Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel steht seit Mittwoch ganz im Zeichen der zentralen Feiern zum 29. Jahrestag der Deutschen Einheit. Am Mittag werden Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) als Bundesratspräsident und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ein großes Bürgerfest offiziell eröffnen. Auf einer Ländermeile im Regierungsviertel an der Förde stellen sich alle 16 Bundesländer vor. Am frühen Nachmittag startet ein Drachenboot-Rennen, an dem auch Günther und Kämpfer teilnehmen. Zu dem zweitägigen Bürgerfest werden rund 500 000 Besucher erwartet.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, ist die Polizei mit einem Großaufgebot vertreten. Entlang der Festmeile sind zahlreiche Straßen gesperrt. Die Besucher wurden gebeten, mit Bus und Bahn anzureisen. Am Donnerstag, dem Tag der Deutschen Einheit, ist der öffentliche Nahverkehr nach und in Kiel kostenlos.

Der offizielle Festakt zum Tag der Deutschen Einheit mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Angela Merkel und weiteren Spitzenpolitikern findet am Donnerstag statt.