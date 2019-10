Abtrünnige Grüne-Abgeordnete treten aus Partei aus

Hamburg. Knapp fünf Monate nach dem Wahlsieg der Grünen bei der Bezirksversammlungswahl in Hamburg-Mitte ist die SPD wieder stärkste Kraft. Die sechs Abgeordneten der von den Grünen abgespaltenen Grüne-2 würden zur SPD wechseln, sagte deren Vorsitzende Meryem Celikkol am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Gemeinsam mit den anderen fünf im Streit um Islamismus-Vorwürfe von den Grünen abgespaltenen Abgeordneten habe sie am Dienstag ihren Parteiaustritt erklärt. Alle fünf wollten nun der SPD beitreten, die dann über 20 der 51 Sitze in der Bezirksversammlung verfügen würde. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Eigentlich hatten die Grünen die SPD bei der Wahl im Mai als stärkste Kraft in Mitte abgelöst. Nach der Spaltung der Fraktion verfügen sie nun aber nur noch über zehn Sitze. Wahrscheinlich wird es in dem Bezirk nun zu einer rot-schwarzen oder Jamaika-Koalition kommen.

Die CDU, die mit sechs Abgeordneten in der Bezirksversammlung sitzt, beschloss nach Angaben ihres Kreisvorsitzenden Christoph de Vries am Dienstagabend, Koalitionsverhandlungen mit der SPD und optional mit der Grünen-2-Fraktion sowie der FDP aufzunehmen. Zu dem Zeitpunkt war der Übertritt der abtrünnigen Grünen jedoch noch nicht bekannt.

Hintergrund der Spaltung der Grünen sind kurz nach der Wahl erhobene Islamismus-Vorwürfe des Grünen-Landesvorstands gegen zwei neu gewählte Abgeordnete. Nachdem diese nicht in die Fraktion aufgenommen wurden, hatten sich vier Abgeordnete aus Protest gegen den Umgang der Parteiführung mit ihnen solidarisch erklärt. Der Landesvorstand hatte daraufhin ein Parteiausschlussverfahren gegen die sechs angekündigt.