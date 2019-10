HSV-Training ohne Coach Dieter Hecking

Hamburg. Ohne Trainer Dieter Hecking ist Fußball-Zweitligist Hamburger SV in die Vorbereitung auf das Samstag-Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth gestartet. Hecking fehlte bei den beiden Einheiten des Tabellenzweiten am Dienstag wegen der Beerdigung seines Vaters, der in der vergangenen Woche gestorben war. Die Spieler trainierten daher unter der Leitung von Co-Trainer Tobias Schweinsteiger. Er vertrat auch Heckings Dauer-Assistenten Dirk Bremser, der am Dienstag 54 Jahre alt wurde.

Nicht mit dabei war Abwehrspieler Gideon Jung. Er hatte sich im Spiel am Samstag bei der Jahn Regensburg (2:2) eine Zerrung im hinteren Oberschenkel zugezogen. Das war am Montag bei einer Untersuchung festgestellt worden. Die Ausfallzeit des 25-Jährigen ist noch offen.