Tottenhams Son über HSV-Zeit: "Wollte nicht aus Hamburg weg"

Hamburg. Der südkoreanische Fußball-Nationalspieler Heung-Min Son hat 2013 nur ungern den Hamburger SV verlassen. "Eigentlich wollte ich nicht aus Hamburg weg, weil ich mich sehr wohlgefühlt habe. Deshalb hat der Abgang auch durchaus geschmerzt", sagte der 27 Jahre alte Stürmer in einem Interview mit DAZN und spox.de. Aber für ihn sei es wichtig gewesen, "den nächsten Schritt in meiner Karriere machen".

Son war nach fünf Jahren in der Hansestadt zum damaligen Bundesliga-Konkurrenten Bayer Leverkusen gewechselt. "Leverkusen hat damals in der Champions League gespielt. Auch aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, zu Bayer zu wechseln. Ich wollte mich auf hohem Niveau beweisen", sagte er.

Beim Werks-Club spielte er bis 2015, ehe er zu Tottenham Hotspur in die Premier League ging. Son zählte bei den Londonern zu den Stars und erreichte mit dem Verein im vergangenen Jahr das Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool. An diesem Dienstag stand das Gruppenspiel der Königsklasse gegen den deutschen Meister Bayern München an.

Das Geschehen beim HSV, zu dem er als 16-Jähriger kam, verfolgt Son aus der Ferne, so auch den Abstieg des Traditionsclubs 2018. "Als Ex-Hamburger hat mir das sehr wehgetan", meinte er. "Diese geilen Fans und diese geile Stadt haben es einfach verdient, in der Bundesliga zu spielen."