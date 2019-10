Hirschbrunft auf dem Höhepunkt

Hamburg. Schleswig-Holsteins Hirsche röhren wieder. "Die Hirschbrunft hat ihren Höhepunkt erreicht", teilte die Deutsche Wildtierstiftung am Dienstag mit. "Rasant ansteigender Testosteronspiegel macht Deutschlands größtes Säugetier im Kampf um die Gunst der Hirsch-Mädels zu Machos", erklärte Sprecherin Jenifer Calvi. "Es gehört zum Kräftemessen dazu, den Gegner lautstark einzuschüchtern." Zum Droh- und Imponiergehabe mit dem Geweih gehöre auch das kraftvolle Röhren.

Der Rothirsch ist von Natur aus ein Wanderer, sagte Hilmar Freiherr von Münchhausen, Geschäftsführer der Deutschen Wildtier Stiftung. "Die Tiere bevorzugen eher offene Landschaften – wenn man sie nur ließe." Er sei "notgedrungen zum ‘König der Wälder‘ geworden, da Waldgebiete seine letzten Rückzugsräume geworden sind."

In Schleswig-Holstein gibt es rund 1500 Rothirsche (Cervus elaphus). Sie leben größtenteils in abgegrenzten Revieren in der Region Herzogtum Lauenburg über Duvenstedt bei Hamburg bis auf die Geest südlich des Nord-Ostsee-Kanals. Nördlich des NOK gibt es nur zwei Rothirsch-Reviere: Ein Rudel bei Rendsburg, das andere an der dänischen Grenze.