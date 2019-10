Zahlreiche Feuerwehreinsätze wegen Sturmtief "Mortimer"

Hamburg. Das Sturmtief "Mortimer" hat in Hamburg zahlreiche Feuerwehreinsätze verursacht. Bis zum Dienstagmorgen seien 96 wetterbedingte Einsätze verzeichnet worden, teilte die Hamburger Feuerwehr mit. Größtenteils handelte es sich dabei um überspülte Straßen und vollgelaufene Unterführungen. Außerdem musste aus einigen Kellern und Garagen Wasser gepumpt werden. Die Einsatzkräfte rückten nach Angaben der Hamburger Feuerwehr vermehrt wegen umgestürzter Bäume und loser Dach- und Baugerüstteile aus. In zwei Fällen stürzten Bäume in die Gleisanlagen der U- und S-Bahn, was zu Behinderungen im Nahverkehr führte.