Henri-Nannen-Schule: "Geo"-Chefredakteur wird neuer Leiter

Hamburg. Der Chefredakteur der Zeitschrift "Geo", Christoph Kucklick, wird neuer Leiter der Henri-Nannen-Schule in Hamburg. Der 55-Jährige übernimmt den Posten zum Jahreswechsel von Andreas Wolfers, der die Journalisten-Ausbildungsstätte auf eigenen Wunsch nach zwölf Jahren an der Spitze verlässt, wie der Verlag Gruner + Jahr am Montag in Hamburg mitteilte.

Gruner + Jahr-Verlagschefin Julia Jäkel lobte Kucklick als klugen Journalisten, der "die klassischen Tugenden des Journalismus mit einem breiten Wissen über die Herausforderungen der digitalen Transformation, inhaltlich wie technologisch" vereine.

Die Journalistenschule hatte ihr Konzept zuletzt überarbeitet und unter anderem die Ausbildung verlängert und das Lehrprogramm erweitert. Kucklick hat von 1985 bis 1987 selbst die Ausbildung der Henri-Nannen-Schule durchlaufen. Zuletzt war er fünf Jahre lang "Geo"-Chefredakteur. Über seine Nachfolge gab Gruner + Jahr zunächst nichts bekannt.

Die 1979 gegründete Henri-Nannen-Schule wird getragen von den Verlagen Gruner + Jahr, Die Zeit und Der Spiegel. Eigenen Angaben zufolge sind seitdem etwa 700 Journalisten ausgebildet worden.