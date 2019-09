Taxifahrer auf Hamburger Reeperbahn angegriffen und beraubt

Hamburg. Ein Taxifahrer ist am Beatles-Platz an der Hamburger Reeperbahn geschlagen und beraubt worden. Der Täter spuckte dem 37-jährigen Fahrer am Sonntag in seinem Wagen zunächst ins Gesicht, schlug dann mehrmals auf dessen Kopf ein, als der Fahrer ausstieg und stahl anschließend das Portemonnaie, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gemeinsam mit drei mutmaßlichen Komplizen sei der Täter anschließend geflüchtet.