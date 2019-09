Verkehr und Wetter bringen Stau in "ganz Hamburg"

Hamburg. Autofahrer mussten in und um Hamburg am Montagmorgen viel Geduld mitbringen. In "ganz Hamburg" sowie auf den Autobahnen habe es zu Wochenbeginn Stau und stockenden Verkehr gegeben, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben Montag, da haben wir sowieso extreme Pendlerverkehre", zählte der Sprecher einen der Gründe auf. Außerdem fahren montags besonders viele Lieferwagen die Geschäfte der Stadt an, auch sie drängen also am Morgen bereits in die Innenstadt. Zudem waren die Auswirkungen des stürmischen und regnerischen Wetters auf den Straßen zu spüren. "Teilweise standen die Straßen unter Wasser und viele Verkehrsteilnehmer sind wegen der schlechten Sichtverhältnisse recht vorsichtig gefahren."

Ein Unfall mit zwei Lastwagen im Elbtunnel habe die Verkehrslage noch zusätzlich verschärft. "In der Spitze staute es sich auf der A7 zwischen Horster Dreieck und dem Elbtunnel auf 16 Kilometer sowie auf der A1 zwischen Horster Dreieck und Kreuz Süd auf 14 Kilometer." Wegen des Unfalls, bei dem keiner verletzt wurde, musste eine der beiden Röhren gesperrt werden. Dicht waren auch die A1 zwischen Barsbüttel und Billstedt (7 Kilometer) sowie die A24 zwischen Reinbek und Kreisverteiler Horn (10 Kilometer). "Es war heute mehr als sonst, das kann man ganz klar sagen", zog der Sprecher der Verkehrsleitstelle Bilanz.