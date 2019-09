Wegen des Sturms: Fähren zu den Halligen fallen aus

Schlüttsiel. Das Sturmtief "Mortimer" hat am Montag auch den Fährfahrplan zu den Halligen durcheinander gebracht. So fiel die Fähre am Vormittag von Schlüttsiel auf dem Festland nach Langeneß über Hooge aus, wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R.) auf ihren Internetseiten mitteilte. Auch die Fährverbindung am Nachmittag von Langeneß über Hooge zurück nach Schlüttsiel wurde wetterbedingt abgesagt.