Sütterlin-Waack: Medienkompetenz älterer Menschen stärken

Kiel. Die Medienkompetenz älterer Menschen muss nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack weiter gestärkt werden. So solle ihnen die Schwellenangst vor der Nutzung der digitalen Technik genommen werden. "Gerade im ländlichen Raum, von dem Schleswig-Holstein viel hat, ist dies eine wichtige Frage, damit ältere Menschen von der digitalen Teilhabe nicht ausgeschlossen sind", sagte die CDU-Politikerin laut Mitteilung am Samstag auf einer Fachtagung zum Thema in Kiel.

Denn die Digitalisierung schafft Erleichterungen für Senioren, gerade auch auf dem Land: So arbeite das Land gemeinsam mit Kommunen an digitalen Angeboten für Verwaltungsleistungen, damit etwa gerade im ländlichen Raum aufwendige Besuche in der Kreisstadt - oder noch weiter entfernt - entfallen können, sagte die Ministerin. Zudem erstelle das Sozialministerium einen "Demenz-Wegweiser", der über regionale Hilfsangebote informieren soll, nennt Sütterlin-Waack ein weiteres Beispiel. "Es wird also schon eine Menge getan, dennoch müssen wir weitere Angebote schaffen."