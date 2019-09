Streifenwagen kollidiert mit anderem Auto

Hamburg. Bei der Kollision eines Streifenwagens mit einem anderen Auto sind am Samstagmorgen in Hamburg drei Polizisten leicht verletzt worden. Auch der Fahrer des anderen Wagens habe bei dem Unfall in der Hamburger Neustadt leichte Verletzungen erlitten, teilte der Lagedienst mit. Die Beamten waren mit Blaulicht unterwegs zu einem Einsatz an der Reeperbahn. Der Streifenwagen wurde durch den Unfall auf der Kreuzung Gorch-Fock-Wall/Jungiusstraße stark beschädigt. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf mindestens 10 000 Euro.