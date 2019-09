Carport und Auto brennen in Bad Segeberg

Bad Segeberg. Ein Carport und ein darin stehendes Auto haben am späten Freitagabend in Bad Segeberg gebrannt. Anwohner hatten das Feuer im Konrad-Adenauer-Ring entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.