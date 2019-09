Sperrung des Elbtunnels und der Amsinckstraßenbrücke

Hamburg. Wegen eines Tests von Signalanlagen wird der Elbtunnel in der Nacht zum Sonntag in beide Richtungen voll gesperrt. Auch die sich anschließenden A7-Abschnitte bis Hamburg-Heimfeld beziehungsweise Hausbruch im Süden und bis Hamburg-Volkspark im Norden werden nicht passierbar sein, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Die Sperrung des Elbtunnels beginnt heute um 22.00 Uhr und endet Sonntag um 9.00 Uhr. Die Anschlussstellen in dem Bereich werden heute bereits um 21.00 geschlossen und am Sonntag erst um 10.00 Uhr wieder geöffnet.

Die Umleitung durch das Stadtgebiet und über die Elbbrücken hält eine weitere Hürde bereit: Von Freitagabend (21.00 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) ist die Amsinckstraßenbrücke voll gesperrt. Über die Brücke verläuft die B4, die wichtigste Verbindung zwischen Elbbrücken und Innenstadt. Das aus dem Jahr 1956 stammende Bauwerk wird noch bis Ende 2021 erneuert.