100 000 Euro: Falsche Polizisten betrügen Seniorin

Hamburg. Falsche Polizisten haben in Hamburg-Eimsbüttel eine 91-jährige Rentnerin um mindestens 100 000 Euro gebracht. Einer der beiden Trickbetrüger habe der alten Dame am Mittwoch am Telefon von Ermittlungen gegen ihre Bank berichtet und sie aufgefordert, aus Sicherheitsgründen ihr dortiges Schließfach zu leeren und den Inhalt zu Hause zu verwahren, teilte die Polizei mit. Die Beamten sprachen am Freitag von einer "sechsstelligen Summe". Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" über die Höhe der Summe berichtet.

Über Stunden habe der falsche Polizist telefonisch Kontakt zur Seniorin gehalten, die schließlich den Anweisungen des Mannes gefolgt sei. Mit den Wertgegenständen zu Hause angekommen, habe die 91-Jährige erneut einen Anruf des vermeintlichen Polizisten erhalten. Diesmal habe er eine Mitarbeiterin angekündigt, die kurz darauf erschienen sei und sich die Wertgegenstände habe übergeben lassen.

Selbst während der Übergabe sei die Rentnerin durch den falschen Polizisten am Telefon gehalten worden. Erst als die Frau verschwunden sei und sich der Anrufer nicht mehr gemeldet habe, habe die Seniorin die Polizei verständigt.