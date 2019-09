Landtag in Kiel debattiert über Kita-Reform

Kiel. Der schleswig-holsteinische Landtag will heute eine Kita-Reform auf den Weg bringen. In erster Lesung steht dazu ein Gesetzentwurf der Landesregierung zur Debatte. Kernstück ist eine Deckelung der Elternbeiträge. Künftig sollen Eltern für eine achtstündige Betreuung von Kindern zwischen drei und sechs Jahren maximal 226 Euro im Monat zahlen. Für die Kinder bis drei Jahren sind höchstens 288 Euro veranschlagt. Zu den weiteren Themen im Landtag gehört die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt.