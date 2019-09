Hamburg. Seit 100 Tagen sind E-Scooter auf Hamburgs Straßen zugelassen – und die Bilanz fällt gemischt aus: Während die Anbieter der 3000 Leihroller von einer ungebrochen hohen Nachfrage sprechen, registrierten die Krankenhäuser bereits 89 Verletzte. Damit musste statistisch fast jeden Tag ein Mensch nach einem E-Scooter-Unfall in einer Klinik behandelt werden. „Das Verletzungsrisiko ist deutlich höher als bei Fahrrädern“, sagt Dr. Franz Jürgen Schell, Sprecher der Asklepios Kliniken.

Dem Senat zufolge mussten 39 Verletzte stationär aufgenommen werden. Vermehrt seien Kopfverletzungen sowie Brüche und Verrenkungen an Armen und Beinen festgestellt worden. Die Statistik umfasst nur die selbstständig erhobenen Daten der Krankenhäuser, eine Polizeistatistik gibt es noch nicht.

E-Scooter werden im Schnitt dreimal pro Tag ausgeliehen

Laut Senat werden E-Scooter im Schnitt dreimal pro Tag ausgeliehen, das entspricht in der Summe etwa 9000 täglichen Fahrten in Hamburg. Jeder Scooter lege dabei durchschnittlich 2,4 Kilometer zurück. Die Anbieter der Leih-Scooter teilten auf Anfrage mit, dass ihre Erwartungen „deutlich übertroffen worden“ seien. Beliebt seien bei Kunden die Strecken in der Innenstadt und im Hafenbereich, besonders von der Speicherstadt Richtung Fischmarkt.

Als die ersten E-Scooter durch die Stadt rollten, ging es Peter Fischermann wie vielen Hamburgern: Er war neugierig. „Ich habe eine Runde um die Außenalster gedreht, es hat Spaß gemacht, da bin ich noch in die HafenCity gefahren.“ Aus heutiger Sicht eine große Dummheit, wie er sagt. In Höhe des Maritimen Museums bleibt der 54-Jährige mit seinem Gefährt an einer Straßenkante hängen. Stürzt auf den Ellbogen. Ergebnis: zwei Knochenbrüche, zweieinhalb Wochen im Krankenhaus St. Georg und vier Operationen.

Aus Sicht des dortigen Chefarztes Christian Kühne belegen Unfälle wie diese ein großes Risiko von Fahrten mit Leihrollern. „Auffällig ist, dass wir sehr viele Unfälle ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer haben. Viele Fahrer müssen sich offenbar erst an die Geschwindigkeit und Lenkung der E-Scooter gewöhnen.“

Anbieter sprechen von 9000 Fahrten pro Tag

Auch die viel kleineren Räder im Vergleich zum Fahrrad tragen demnach dazu bei, dass es mit E-Scootern häufiger zu Unfällen komme. Elf Patienten hätten in 100 Tagen allein in St. Georg nach Scooter-Stürzen operiert werden müssen. Peter Fischermann sagt, er sei bei dem Unfall weit unter der Maximalgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde gewesen. „Man hat anders als beim Fahrrad keine richtige Muskelspannung während der Fahrt – das kann böse Folgen haben, wie ich erleben musste.“

Die Anbieter der 3000 Leihroller sprechen dagegen angesichts von durchschnittlich 9000 meist problemlos verlaufenen Fahrten pro Tag von einer Erfolgsgeschichte. „Wir freuen uns, dass unser Angebot in Hamburg auf ein so reges Interesse stößt“, sagte Stefanie Keuchel von der Verleihfirma Circ. Den Daten der Verleiher zufolge dauert eine durchschnittliche E-Scooter-Fahrt in Hamburg etwa 15 Minuten.

Drei Anbieter erhöhten die Preise um bis zu 33 Prozent

Laut dem Anbieter Tier sei außerdem zu beobachten, dass sehr viele Fahrten an belebten Plätzen starteten. „Das schließt beispielsweise die Bereiche Hauptbahnhof, Jungfernstieg, Gänsemarkt und Umgebung ein. Aber auch in der HafenCity, in Eimsbüttel, Winterhude und Altona gibt es viele treue Nutzer“, so der Sprecher David Krebs. Der Anbieter Voi sieht die höchste Nachfrage allgemein an Verkehrsknotenpunkten – „aber auch in unseren Außengebieten in Berne und Poppenbüttel, wo Menschen einen anderen Verkehrsträger mit unserem Angebot kombinieren.“

Bereits im Spätsommer hatten drei Anbieter ihre Preise pro Minute um bis zu 33 Prozent erhöht. Die schwedische Firma Voi versucht mit dem niedrigsten Preis von 0,15 Cent pro Minute Kunden zu gewinnen. Die Durchschnittskosten für eine Fahrt in Hamburg liegen je nach Anbieter bei 3 bis 5 Euro.

E-Scooter werden immer wieder in verbotenen Gebieten abgestellt

Falsch oder gar verkehrsgefährdend abgestellte Scooter bleiben ein Streitpunkt. „Auf den ersten Blick gibt es in Hamburg überdurchschnittlich viele Sperrbereiche“, sagt der Tier-Sprecher Dieter Krebs. Dies liege auch an den vielen Brücken und Wasserstraßen im Innenstadtbereich.

Immer wieder werden Roller in den verbotenen Gebieten abgestellt – dies ließe sich jedoch nach Angaben der Anbieter aus technischen Gründen nicht immer verhindern. Sie bringen nun spezielle Zonen für die E-Scooter ins Gespräch. „Wünschenswert wäre es, dass vor Bürogebäuden oder auch dem Hauptbahnhof Parkplätze und -flächen für E-Scooter von der Stadt vordefiniert werden“, so Krebs. Zum Winter wollen einige Anbieter ihre Flottenstärke deutlich reduzieren.

161 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten

Die Polizei geht mit Kontrollen als auch gezielten Ansprachen vor. Laut Innenbehörde wurden seit Juli 161 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten von sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen registriert – darunter fallen neben den E-Scootern aber auch Segways und Elektroskateboards. Die häufigsten Vorwürfe waren Fahren unter Alkoholeinfluss, fehlende Zulassung, verbotenes Fahren auf Gehwegen sowie Falschparken.

Der Polizeisprecher Timo Zill sagte, dass ein Verstoß gegen die Verkehrsregeln unabhängig vom Verkehrsmittel immer große Risiken mit sich bringe. Man habe die E-Scooter eng im Blick. „Es wird nur mit gegenseitiger Rücksicht und mit mehr Gelassenheit im Straßenverkehr funktionieren“, so Zill. Das Unfallopfer Peter Fischermann sagt, trotz seiner Erfahrung wolle er E-Scooter nicht verteufeln. „Wenn ich mich wieder auf so ein Gerät traue, ziehe ich aber wahrscheinlich Schützer an.“