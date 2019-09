West-Nil-Virus bei Vogel in Hamburg nachgewiesen

Hamburg. Das West-Nil-Virus (WNV) wurde erstmals bei einem Vogel in Hamburg festgestellt. Das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte den Fund bei einer Heckenbraunelle im Bezirk Altona, wie die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) am Donnerstag mitteilte. Die Infektion wird durch Mücken übertragen. Hauptwirte für das Virus sind meist Vögel. Erkrankungen sind außerdem bei Menschen und Pferden bekannt. Wegen möglicher Komplikationen rät die Gesundheitsbehörde Pferdehaltern, ihre Tiere noch vor der nächsten Mückensaison impfen zu lassen.

Beim Menschen würden Infektionen sehr selten identifiziert und verlaufen überwiegend symptomarm, so die Gesundheitsbehörde. Impfstoffe stehen derzeit nicht zur Verfügung. Das West-Nil-Virus stammt ursprünglich aus Afrika. In Europa tritt es seit Anfang der 1960er Jahre auf. Es vermehrt sich Wissenschaftlern zufolge in Stechmücken umso schneller, je wärmer die Umgebung ist.