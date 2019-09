Nord-SPD will Internationalen Frauentag als Feiertag

Kiel. Die SPD will sich in Schleswig-Holstein für einen weiteren gesetzlichen Feiertag einsetzen. Der 8. März - der Internationale Frauentag - sollte wie bereits in Berlin auch im nördlichsten Bundesland Feiertag werden, sagte eine Sprecherin der Nord-SPD am Donnerstag in Kiel. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" berichtet.

Der SPD-Landesparteirat beschloss auf seiner Septembersitzung, dass sich die SPD-Fraktion im Landtag und die SPD-Mitglieder für den angestrebten Feiertag engagieren sollen. Der Parteirat wünsche sich "ein deutliches Zeichen für mehr Gleichstellung in unserem Land", sagte SPD-Landeschefin Serpil Midyatli den "Lübecker Nachrichten".

Im vergangenen Jahr war in Schleswig-Holstein als neuer, zusätzlicher Feiertag erstmals der 31. Oktober, der Reformationstag, begangen worden. Vorangegangen war eine mehrjährige Debatte, welcher Feiertag eingeführt werden sollte. Im Gespräch waren mehrere Vorschläge - darunter auch der Internationale Frauentag, der Tag des Grundgesetzes (23. Mai), der Tag der Landesverfassung (13. Dezember oder alternativ am 13. Juni begangen) oder der Tag des Kieler Matrosenaufstands (2. November). Hintergrund ist, dass Schleswig-Holstein weniger Feiertage als andere Bundesländer hat.