Weltumseglerin Laura Dekker tauft Expeditionsschiff

Hamburg. Neue Aufgabe für Weltumseglerin Laura Dekker: Am 11. Oktober soll die 24-Jährige das neue Expeditionsschiff der Kreuzfahrtreederei Hapag-Lloyd Cruises, "Hanseatic inspiration", in Hamburg taufen. Dekker war durch ihre Solo-Weltumseglung von 2010 bis 2012 bekanntgeworden, damals war sie noch Schülerin.

"Mittlerweile habe ich mehr als 50 000 nautische Meilen gesegelt, und sammele weiter", wird Dekker am Donnerstag in einer Mitteilung zur Taufzeremonie zitiert. Sie verwirkliche immer noch ihre Träume. "Diesen Spirit möchte ich mit meinem Segelprojekt an junge Menschen weitergeben und sie motivieren und ermutigen." Sie hat eine Stiftung gegründet und bietet 9- bis 17-Jährigen an, bei Segeltörns Herausforderungen an Bord und Land zu bestehen.

"Mit ihrer Begeisterung und ihrem Respekt für die Natur, ihrer Abenteuerlust und Freude an der See" repräsentiere Dekker, wofür Expeditionsreisen stünden, sagte Reederei-Chef Karl J. Pojer. Das neue Schiff ist das zweite von drei neuen Expeditionsschiffen des Unternehmens. Es hat Platz für maximal 230 Gäste und 175 Besatzungsmitglieder. Reisen gehen unter anderem in die Antarktis und rund um Spitzbergen.