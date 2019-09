Urteil im Prozess um Giftmord an Vermieter erwartet

Lübeck. Im Prozess um den tödlichen Giftanschlag auf einen 56 Jahre alten Mann in Lütjensee im Kreis Stormarn will das Landgericht Lübeck heute das Urteil verkünden. Der 23 Jahre alte Hauptangeklagte hat gestanden, seinem Vermieter aus Ärger das Pflanzengift E 605 in den Portwein gemischt zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat dafür eine Haftstrafe von neun Jahren wegen Mordes durch Unterlassen gefordert. Die Verteidigung hat maximal acht Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge beantragt.

Der Anwalt der Nebenklage hat dagegen für den Hauptangeklagten eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert. Für die beiden 19 Jahre alten Mitangeklagten verlangte der Staatsanwalt jeweils ein Jahr Jugendstrafe auf Bewährung und 160 Stunden gemeinnützige Arbeit, weil sie von der Tat gewusst, den Vermieter aber nicht gewarnt hatten. Die Verteidiger des Pärchens haben Freisprüche beantragt.