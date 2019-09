Sibirischer Tiger aus Hagenbeck nach Japan umgezogen

Hamburg. Tiger Mischka vom Tierpark Hagenbeck ist am Mittwoch in sein neues Zuhause im japanischen Shirahama geflogen worden. In der dortigen Adventure World "erwarten ihn Artgenossen in einer weitläufigen Anlage mit viel Natur", teilte Hagenbeck über Facebook mit. Die Zuchtbuchkoordinatorin des Europäischen Erhaltungsprogramms (EEP) habe das ferne Ziel für den Sibirischen Tigerkater ausgewählt. Das Programm soll die genetische Vielfalt bedrohter Arten sichern.

Laut Hagenbeck verlief die Abreise ohne Probleme. Die Transportbox kannte Mischka "dank des mehrmonatigen Trainings gut". Zunächst sei er mit einem Lastwagen nach Frankfurt/Main gebracht worden, um von dort mit dem Flugzeug weiterzureisen. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.