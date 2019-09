Von Notz bleibt Fraktionsvize der Grünen im Bundestag

Berlin. Konstantin von Notz aus Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden der Grünen im Bundestag gewählt worden. Der 48 Jahre alte Jurist wird sich weiterhin federführend um die Innen-, Rechts-, Flüchtlings- und Digitalpolitik kümmern. Auch die Kontrolle der Nachrichtendienste und die Stärkung der Bürgerrechte gehören dazu. "All das sind Themen, die längst politische Schlüsselfragen und zentral für die Zukunft unserer Demokratie sind", sagte von Notz am Mittwoch. Er gehört dem Bundestag seit 2009 an und ist auch Vize-Bürgermeister seiner Heimatstadt Mölln.