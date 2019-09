Erneute Sperrung der Autobahn 7 im Kreis Segeberg

Bad Bramstedt/Kaltenkirchen. Die Autobahn A7 wird auch am Mittwoch zwischen Bad Bramstedt und Kaltenkirchen (beide Kreis Segeberg) in beide Richtungen gesperrt werden. Weil Arbeiten an der Hochspannungsleitung noch nicht abgeschlossen seien, werde die Strecke zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr nicht befahrbar sein, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Per Hubschrauber sollen in dem Bereich Vogelschutzmarker an den Hochspannungsleitungen ausgetauscht werden.

Die Arbeiten begannen bereits am Dienstag. Auch da wurde die Autobahn gesperrt und es kam laut Polizeiangaben zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.