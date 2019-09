12. Spielzeit: Hansa-Theater startet mit viel Prominenz

Hamburg. Akrobatik, Zauberei, Musik und Kabarett - das traditionsreiche Hamburger Hansa-Theater ist am Dienstagabend in seine zwölfte Spielzeit gestartet. Insgesamt acht nationale und internationale Artisten werden bis Mitte März 2020 an sechs Tagen in der Woche in dem Traditions-Varieté im Stadtteil St. Georg auftreten - präsentiert von wechselnden Kabarettisten, Schauspielern und Musikern wie Alfons, Horst Schroth oder Arnulf Rating. Unter den Zuschauern der Premiere waren auch viele Prominente wie Sänger Udo Lindenberg, Schauspielerin Nadja Tiller und HSV-Idol Uwe Seeler.

Das Hansa-Theater von 1894 ist nach eigenen Angaben das älteste Varieté Deutschlands. 2009 wurde das Theater mit seinem historischen Ambiente unter der Leitung von Thomas Collien und Ulrich Waller wiedereröffnet. Seitdem zählte das Haus mehr als 660 000 Gäste.