Feuer zerstört Schuppen und beschädigt Haus und Wohnmobil

Wilstedt. Ein Feuer hat in Wilstedt (Kreis Stormarn) in der Nacht zum Dienstag einen Schuppen zerstört und ein Mehrfamilienhaus beschädigt. Der Brand war gegen 3.00 Uhr in dem Schuppen ausgebrochen und hatte auf das angrenzende Mehrfamilienhaus und ein Wohnmobil übergegriffen, wie die Polizei mitteilte. Der Schuppen brannte vollständig nieder, das Wohnhaus und das Wohnmobil wurden teilweise beschädigt. Mindestens eine der Wohnungen des Mehrfamilienhauses ist nach Polizeiangaben nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest. Die Polizei geht von Brandstiftung als Brandursache aus und sucht Zeugen.

Bei ihren Ermittlungen überprüft die Polizei auch, ob es einen Zusammenhang mit einem weiteren Feuer in einem Einfamilienhaus in Wilstedt-Siedlung gibt. Dabei war in der Nacht zu Montag eine 60-jährige Hausbewohnerin schwer verletzt worden. Die Überprüfung auf Zusammenhänge erfolge routinemäßig. Konkrete Hinweise auf einen Zusammenhang gebe es bislang nicht, sagte eine Polizeisprecherin in Bad Segeberg.